Росіяни почали встановлювати на дрони засоби РЕБ

Росіяни почали оснащувати розвідувальні дрони засобами РЕБ для захисту від українських FPV-перехоплювачів.

Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш.

“Пристрій ставиться на БПЛА і сканує в польоті відеоканали, знаходить відеосигнал від нашого зенітного дрона, розуміє за рівнем, коли наш дрон поруч, і на цій самій відеочастоті вмикає перешкоду сильнішу за рівнем”, – пояснив Флеш.

Він зазначив, що це вже не поодиноке рішення та було помічене на низці безпілотників над полем бою.

За останній час Сили оборони значно масштабували діяльність операторів FPV-дронів, що модернізовані для висотного перехоплення ворожих розвідувальних безпілотників.

Тактика є вкрай ефективною і з економічного погляду, адже вартість безпілотника Zala 421-16Е сягає близько 20 тисяч доларів залежно від модифікації. Водночас вартість дрона-перехоплювача коливається в межах 500-1000 доларів.