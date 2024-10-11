Кримінал

У Куп’янську внаслідок російського обстрілу загинув чоловік
11 Жовтня 2024 18:39
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Внаслідок російського  обстрілу Куп’янська Харківської області загинув 

67-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

“Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці. За попередніми даними, одна людина може перебувати під завалами будівлі”, – йдеться у повідомленні.

Також близько 11:30 у селі Шийківки Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 67-річний чоловік.


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