У Куп’янську внаслідок російського обстрілу загинув чоловік

Внаслідок російського обстрілу Куп’янська Харківської області загинув

67-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

“Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці. За попередніми даними, одна людина може перебувати під завалами будівлі”, – йдеться у повідомленні.

Також близько 11:30 у селі Шийківки Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 67-річний чоловік.