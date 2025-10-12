        Суспільство

        Знеструмлення на Київщині: понад 9,6 тисячі родин без світла, під час ремонтів поранено двох енергетиків

        Віктор Алєксєєв
        12 Жовтня 2025 14:49
        читать на русском →

        Унаслідок російської атаки в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти — без електропостачання залишаються 9607 родин. Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над відновленням живлення; у знеживлених громадах діють пункти незламності.

        ДТЕК повідомив, що під час відновлювальних робіт, вже після відбою повітряної тривоги, бригада енергетиків потрапила під атаку ударного дрона. Поранено двох працівників; компанія надає їм усю необхідну допомогу з лікуванням та підтримкою.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини