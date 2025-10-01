“Зміни не для слабаків”: глава Пентагону Піт Хегсет оголосив радикальні реформи армії США

Міністр оборони США Піт Хегсет зробив низку гучних заяв, спрямованих на реформування американських збройних сил.

Про це пише The Washington Post.

Виступаючи перед військовим командуванням у Вірджинії, він різко розкритикував генералів та офіцерів за втрату бойової форми й оголосив нові вимоги.

За словами Хегсета, всі військовослужбовці мають проходити обов’язкові фізичні випробування двічі на рік. Він заявив про повернення до «вищого чоловічого стандарту» для бойових посад і наголосив, що жінки повинні відповідати тим самим вимогам, інакше не зможуть служити у відповідних підрозділах.

Глава Пентагону також анонсував скорочення бюрократії та обмеження можливостей анонімних скарг у системі захисту прав військових. За його словами, це має підвищити відповідальність командування та усунути «зловживання процедурою».

«Зміни не для слабаків. Командири або приєднаються до нового порядку, або підуть у відставку», — заявив Хегсет.

Його ініціативи вже викликали гостру реакцію. Правозахисники та представники Демократичної партії розкритикували нові стандарти як дискримінаційні щодо жінок. Водночас колишні офіцери зауважили, що чинна система і так передбачає високі вимоги для бойових посад, а заяви Хегсета радше носять політичний характер.