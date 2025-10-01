        Суспільство

        “Зміни не для слабаків”: глава Пентагону Піт Хегсет оголосив радикальні реформи армії США

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 08:41
        Міністр оборони Піт Хегсет виступає перед вищим військовим керівництвом на базі морської піхоти Куантіко у Вірджинії 30 вересня / Фото: Andrew Harnik/Pool/Reuters
        Міністр оборони Піт Хегсет виступає перед вищим військовим керівництвом на базі морської піхоти Куантіко у Вірджинії 30 вересня / Фото: Andrew Harnik/Pool/Reuters

        Міністр оборони США Піт Хегсет зробив низку гучних заяв, спрямованих на реформування американських збройних сил.

        Про це пише The Washington Post.

        Виступаючи перед військовим командуванням у Вірджинії, він різко розкритикував генералів та офіцерів за втрату бойової форми й оголосив нові вимоги.

        За словами Хегсета, всі військовослужбовці мають проходити обов’язкові фізичні випробування двічі на рік. Він заявив про повернення до «вищого чоловічого стандарту» для бойових посад і наголосив, що жінки повинні відповідати тим самим вимогам, інакше не зможуть служити у відповідних підрозділах.

        Глава Пентагону також анонсував скорочення бюрократії та обмеження можливостей анонімних скарг у системі захисту прав військових. За його словами, це має підвищити відповідальність командування та усунути «зловживання процедурою».

        «Зміни не для слабаків. Командири або приєднаються до нового порядку, або підуть у відставку», — заявив Хегсет.

        Його ініціативи вже викликали гостру реакцію. Правозахисники та представники Демократичної партії розкритикували нові стандарти як дискримінаційні щодо жінок. Водночас колишні офіцери зауважили, що чинна система і так передбачає високі вимоги для бойових посад, а заяви Хегсета радше носять політичний характер.


