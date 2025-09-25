Глава Пентагону викликав сотні генералів і адміралів на термінову зустріч: причини не називають

Міністр оборони США Піт Хегсет викликав сотні генералів і адміралів на термінову зустріч у Вірджинії наступного тижня, не повідомивши причин. Як пише The Washington Post, це викликало занепокоєння та здивування серед військового керівництва, адже випадків зібрати таку кількість високопосадовців одночасно ніхто не пам’ятає.

На нараду у Куантіко зобов’язані прибути всі командувачі зі званням від бригадного генерала і вище, включно з тими, хто служить у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Зустріч відбувається на тлі масштабних змін, які ініціював Хегсет: скорочення кількості генералів на 20%, звільнення низки високопосадовців без пояснень і рішення перейменувати Пентагон у «Міністерство війни». У ЗМІ також звернули увагу на те, що адміністрація Дональда Трампа цього року відправила у відставку або звільнила кількох керівників оборонного відомства, включно з головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном та головнокомандувачкою Берегової охорони адміралом Ліндою Фейген.

Реклама

Реклама

Офіційний представник Пентагону підтвердив лише факт проведення зустрічі, не розкривши порядок денний.