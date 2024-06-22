ЗМІ: Змінився керівник п’ятої служби ФСБ, яка спеціалізується на Україні

Сергій Бєсєда залишив посаду керівника п’ятої служби ФСБ, яка спеціалізується всередині Росії і в країнах колишнього Радянського Союзу, включно з Україною. Це стверджує видання “Важные истории” з посиланням на два джерела, зокрема знайомого Беседи. За словами джерел, начальником п’ятої служби став Олексій Комков, який до цього працював заступником керівника служби контррозвідки.

За даними “Важных историй”, Беседа став радником директора ФСБ Олександра Бортнікова, а приводом для його відставки було досягнення граничного (70 років) віку для несення служби. Утім, як зазначає видання, кадрове рішення можна пояснити і жорстокою боротьбою всередині ФСБ за кілька важливих посад, імовірно включно з посадою керівника спецслужби.

Невдовзі після російського широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року низка ЗМІ писала про те, що президент Росії Володимир Путін був украй незадоволений якістю поданих п’ятою службою ФСБ матеріалів про Україну, і навіть про те, що Беседу нібито заарештували за те, що його інформація про Україну не відповідала дійсності. Це згодом не підтвердилося. При цьому ті ж “Важные истории” писали тоді, що Путін, ухвалюючи рішення про вторгнення, дійсно багато в чому покладався на відомості, надані цим підрозділом ФСБ. Влада Росії зокрема була впевнена, що російська армія не зустріне на своєму шляху серйозного опору.

Близький до силових структур телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ”, який ще кілька днів тому пророкував відставку Бєсєди, пише, що вже в серпні, після досягнення 70-річного віку, свій пост може залишити ще один високопоставлений чекіст – керівник другої Служби ФСБ Олексій Сєдов. А восени позбутися посади “в обмін” на місце глави УФСБ по столиці та Підмосков’ю може глава 9-го Управління ФСБ (Управління власної безпеки) Олексій Вертяшкін. “Важные истории” пишуть, що у відставку проситься і сам 72-річний глава ФСБ Бортніков.

Раніше в червні посадові перестановки, слідом за зміною міністра, відбулися в надрах Міністерства оборони РФ. Володимир Путін призначив свою двоюрідну племінницю Анну Цівільову заступником глави міністерства.

Ще одним заступником міністра оборони Путін призначив сина колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Росії і колишнього прем’єр-міністра Михайла Фрадкова Павла Фрадкова. Фрадков молодший із 2021 року був першим заступником керуючого справами президента.

У травні, незабаром після офіційного вступу на посаду президента країни, Володимир Путін провів кадрові перестановки в уряді. У результаті у федеральній владі опинилися ще два його колишніх охоронці. Тепер на вищих постах їх семеро.