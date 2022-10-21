ЗМІ: В результаті українських ударів загинули 10 іранських інструкторів

Десять іранців, які навчали російських солдатів керувати дронами-камікадзе, були вбиті під час українських ударів минулого тижня, пише The Jerusalem Post з посиланням на неназваного українського чиновника.

Інформація надійшла у той момент, коли американські та українські офіційні особи повідомили, що іранці навчають росіян використовувати іранські безпілотники в Криму.

Український центр національного спротиву заявив у середу, що іранські інструктори контролюють російські сили, які запускають безпілотники-камікадзе з анексованої території України.

«Росіяни доставили іранських інструкторів на територію тимчасово окупованих Херсонської області та Криму для запуску безпілотників-камікадзе «Шахед-136», — стверджує держорган, посилаючись на українське підпілля. «Вони вчать росіян, як користуватися безпілотниками-камікадзе, і безпосередньо спостерігають за запуском безпілотників по українських цивільних цілях, включаючи удари по Миколаєву та Одесі».

Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив у четвер, що «іранці були в Україні, щоб допомогти Росії в операціях безпілотників».

“Ми продовжуємо бачити Іран співучасником експорту терору не лише в регіоні Близького Сходу, але тепер також і в Україні”, – заявив Пет Райдер.

Речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу в четвер заявив, що іранські інструктори діяли в Криму.