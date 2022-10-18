ЗМІ: В Ірані підтвердили постачання РФ дронів і балістичних ракет

Іранська влада пообіцяла поставити Москві ракети системи “земля-земля”, а також ще одну партію безпілотників на додаток до вже переданої кілька тижнів тому.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири джерела в Тегерані – двох чиновників та двох іранських дипломатів, поінформованих про угоду.

За їхніми словами, домовленості про продаж та постачання зброї було досягнуто два тижні тому, 6 жовтня, коли Москву відвідали представники іранського Корпусу вартових ісламської революції та Вищої ради національної безпеки.

До останнього часу повідомлення про цю угоду, які з’являлися у західних ЗМІ з посиланням на західні розвідки, іранська влада заперечувала.

Західний чиновник, поінформований з цього питання, підтвердив це, заявивши, що між Іраном і Росією існує угода про надання балістичних ракет класу “земля-земля” малої дальності, в тому числі Zolfaghar.

Іранський дипломат відкинув твердження західних офіційних осіб про те, що такі поставки порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.

“Де вони використовуються – це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо припинення кризи дипломатичними засобами”, – сказав дипломат.

Поява іранських ракет на додаток до безпілотників в арсеналі Москви у війні з Україною посилить напруженість у відносинах між Іраном і США та іншими західними державами.

Державний департамент США оцінив, що іранські безпілотники були використані в понеділок в ранковій атаці на Київ. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також звинуватила Тегеран у брехні, коли він заявив, що іранські безпілотники не використовуються Росією в Україні.

Європейський дипломат заявив, що, за оцінкою його країни, Росії стає все важче виробляти зброю для себе, враховуючи санкції проти її промислового сектору, і тому вона звертається до імпорту від таких партнерів, як Іран та Північна Корея.

“Безпілотники та ракети є логічним наступним кроком”, – сказав європейський дипломат.

Відповідаючи на запитання про продаж іранських ракет класу “земля-земля” до Росії, високопоставлений американський військовий чиновник сказав: “У мене немає нічого, що я міг би надати в цей час з точки зору того, чи є це точною інформацією на даний момент”.

В останні два тижні російська армія завдає ударів по критично важливій інфраструктурі України і системам життєзабезпечення країни, причому дедалі частіше за допомогою боєприпасів іранського виробництва, що барражують, яких в побуті називають “дрони-камікадзе”.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на екстреному засіданні країн G7, заявив, що Росія замовила у Тегерані ще 4000 дронів. Так він аргументував своє прохання про надання Києву допомоги для протиповітряної та протиракетної оборони.