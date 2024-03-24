Політика

ЗМІ: У Севастополі атаковано вузол спецзв’язку ЧФ РФ, у Гвардійському – нафтобазу

24 Березня 2024 10:04
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крим
Дим над селищем Гвардійське / Фото телеграм-каналу @Crimeanwind

Уранці в селищі Гвардійське під Сімферополем виникла пожежа на нафтобазі, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Телеграм-канал “ЧП Сімферополь” повідомляє, що близько 7 ранку за місцевим часом перед пожежею пролунало кілька вибухів. Телеграм-канал “Кримський вітер” повідомляє, що перед вибухами було чути звуки безпілотників.

Гучні звуки також фіксували в Радянському районі, а також поруч із Новофедорівкою і Саками.

Раніше повідомлялося, що в Севастополі ввечері 23 березня було оголошено повітряну тривогу, після чого в місті прогриміло щонайменше шість потужних вибухів. Вибухи лунали з боку Козачої бухти, в межах міста виднілася заграва. Через одну годину і 47 хвилин у місті оголосили відбій повітряної тривоги.

Водночас телеграм-канал “Кримський вітер” із посиланням на очевидців повідомив, що удару зазнав головний вузол спецзв’язку Чорноморського флоту РФ на вул. Миколи Музики, 1, проте підтвердження цієї інформації поки що немає.

У свою чергу, російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вечірня атака на Севастополь була “наймасовішою за останній час”. За його словами, через попадання осколка ракети в торець будинку на Ялтинській загинув 65-річний севастополець. Крім того, як стверджує Развожаєв, загалом від осколків дістали поранення четверо людей.

Судячи з коментаря командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, атака на Севастополь була досить успішною.

“Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам і морякам за успішну бойову роботу! Крим – НАШ! Разом – до перемоги!”, – написав він у телеграм.


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