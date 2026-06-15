ЗМІ: В Польщі вбили карикатуриста Семена Скрепецького

У Польщі повідомляють про загибель художника-карикатуриста Семена Скрепецького, який був відомий своїми сатиричними роботами про російську владу та опозицію.

За інформацією польських ЗМІ, тіло художника виявили в місті Бяла-Підляська поблизу кордону з Білоруссю. Там він проживав разом із родиною в таборі для біженців.

За попередніми даними, до нападу на Скрепецького могли бути причетні кілька осіб. Повідомляється, що правоохоронці затримали таксиста, який нібито привіз підозрюваних до місця злочину.

Реклама

Реклама

Семен Скрепецький у Берліні. Перформанс 12 червня, у День Росії. Хресний хід і молебень одного художника / Фото: Василь Крестьянінов

Водночас офіційного підтвердження інформації про смерть художника наразі немає.

Звертає на себе увагу й те, що останній допис у каналі Скрепецького був опублікований сьогодні близько 9:00 у день появи повідомлень про його загибель.

Обставини події та можливі мотиви злочину наразі з’ясовують польські правоохоронні органи.