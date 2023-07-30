ЗМІ: У Британії готується бригада українських командос, яка повертатиме Крим

Британські війська готують елітну українську бригаду спецназу, яка має завдати поразки російським військам та повернути Крим, пише Sunday Express.

Понад 2 000 солдатів прибули до Великобританії для участі у спеціальних навчаннях. Вони будуть на вістрі атак під час вторгнення до Криму.

Операція передбачає завдання ударів з повітря, суші та моря, при цьому українські спецназівці будуть використовувати техніку для підриву та сковування російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи пробиватимуть оборону, також застосовуючи ракети далекого радіусу дії. Їх поставлять із Великобританії, США та Німеччини.

Навчання відбуваються під наглядом морських піхотинців. Маневри включають класичні марш-кидки на далекі відстані, атаки у складі рот у нічний час. Одне високопоставлене британське військове джерело уточнило, що особлива увага приділяється відпрацюванню маневреної тактики НАТО.