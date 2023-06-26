ЗМІ: У Білорусі розпочалося будівництво таборів для ПВК “Вагнера”

У Могильовській області Білорусі розпочалося будівництво військового табору для найманців ПВК «Вагнер», повідомляє «Верстка» з посиланням на лісництво області. За словами співрозмовника видання, таборів буде кілька, один із них розташується недалеко від міста Осиповичі (близько 200 км від кордону з Україною).

«Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання [побудувати]», — сказав співрозмовник «Верстки». Він додав, що площа табору становитиме 24 тисячі квадратних метрів, він буде розрахований на вісім тисяч ліжок.

Джерело «Верстки», близьке до керівництва Могилівської області, підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для ПВК у регіоні.

Одна з родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК Вагнера, що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі. Ще одна співрозмовниця видання розповіла, що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправку до Білорусі «швидше за все», але більше на зв’язок не виходив.

Також троє учасників чатів родичів повідомили, що отримували схожі повідомлення від близьких, але у розмові з кореспондентом «Верстки» вони згадали, що не знають точно, чи йдуть підрозділи у бік Білорусі. Один із співрозмовників повідомив, що його родич наразі перебуває «під Ростовом».