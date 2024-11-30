Політика

ЗМІ: Російські та сирійські літаки бомблять Алеппо
30 Листопада 2024 11:48
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сірія
Сили опозиції беруть під контроль райони за межами Алеппо / Фото AP Photo

Як передає Sky News, російські та сирійські літаки бомблять підрозділи повстанців, які просунулися в Алеппо і його околицях.

Бійці опозиції, які виступають проти президента Башара Асада, заявляють, що вони досягли центру міста.

Аеропорт Алеппо і низку великих доріг було закрито.

За даними британської організації Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), повстанці, очолювані ісламістським угрупованням Hayat Tahrir al Sham, контролюють близько половини Алеппо – другого за величиною міста Сирії.

Росія, один із ключових союзників президента Башара Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям, повідомили агентству Reuters два військові джерела.

Джерела додали, що сирійській армії було наказано дотримуватися наказу про «безпечний відхід» з основних районів міста, в які увійшли повстанці.

Бійці опозиції повернулися в Алеппо вперше з 2016 року, коли Асад і його союзники Росія, Іран і регіональні шиїтські бойовики захопили місто.

Повстанці заявили, що ця кампанія є відповіддю на удари російських і сирійських ВПС, що почастішали останніми тижнями, по мирних жителях у районах Ідлібу, контрольованих опозицією.

Опозиційні джерела, які підтримують зв’язок із турецькою розвідкою, заявили, що Туреччина дала зелене світло нападам.

Однак представник турецького міністерства закордонних справ Онку Кечелі заявив у п’ятницю, що Туреччина прагне уникнути посилення нестабільності в регіоні та попередив, що нещодавні напади підривають угоди про деескалацію.


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