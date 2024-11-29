Суспільство

ЗМІ підтвердили загибель понад 80 тисяч російських військових в Україні
29 Листопада 2024 09:59
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“Медіазона” і “Русская служба Би-би-си” разом із командою волонтерів до 29 листопада встановили імена 80 973 військових РФ, які загинули на війні проти України.

Понад половина загиблих (52% від загального числа втрат) не були пов’язані з армією РФ на момент повномасштабного російського вторгнення. До цієї категорії журналісти і волонтери віднесли тих, хто підписав контракт із Міноборони РФ після початку війни.

“Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і наразі становить 22% від загального числа підтверджених втрат російської сторони”, – йдеться у зведенні. Багато добровольців гинуть протягом двох-чотирьох тижнів після відправки на фронт.

Для порівняння видання наводить дані щодо підтверджених втрат серед цієї категорії російських військових на листопад 2023 року. Тоді добровольці становили лише 14% від загального числа втрат.

У свою чергу частка засуджених, яких завербували на війну в колоніях, знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз -18%.


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