У Лос-Анджелесі сталася лісова пожежа. Оголошено режим надзвичайної ситуації

Лісова пожежа почалася 7 січня в Лос-Анджелесі в прибережному районі Пасифік-Палісейдс, розташованому між Санта-Монікою і Малібу, повідомило агентство Reuters.

Площа загоряння становила 1182 гектари, знищено житлові будинки, до гасіння залучили авіацію.

Через пожежу евакуювали близько 30 тисяч осіб. На дорогах виникли затори, через що жителям довелося евакуюватися пішки, кинувши автомобілі.

У районі Пасифік-Палісейдс проживають кілька голлівудських зірок (наприклад, там розташований будинок Бена Аффлека). У зону евакуації через пожежу потрапила резиденція віцепрезидента США Камали Гарріс. Актор Джеймс Вудс опублікував у соцмережі X відео евакуації з району, охопленого вогнем.

