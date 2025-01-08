У Лос-Анджелесі сталася лісова пожежа. Оголошено режим надзвичайної ситуації

Лісова пожежа почалася 7 січня в Лос-Анджелесі в прибережному районі Пасифік-Палісейдс, розташованому між Санта-Монікою і Малібу, повідомило агентство Reuters.

Площа загоряння становила 1182 гектари, знищено житлові будинки, до гасіння залучили авіацію.

Через пожежу евакуювали близько 30 тисяч осіб. На дорогах виникли затори, через що жителям довелося евакуюватися пішки, кинувши автомобілі.

У районі Пасифік-Палісейдс проживають кілька голлівудських зірок (наприклад, там розташований будинок Бена Аффлека). У зону евакуації через пожежу потрапила резиденція віцепрезидента США Камали Гарріс. Актор Джеймс Вудс опублікував у соцмережі X відео евакуації з району, охопленого вогнем.

Our neighbor’s friend sent this video evacuating our area… pic.twitter.com/n8zLWgi3gR — James Woods (@RealJamesWoods) January 8, 2025

У Лос-Анджелесі оголошено режим надзвичайної ситуації. Губернатор Гевін Ньюсом повідомив, що штат розмістив пожежників в інших районах Південної Каліфорнії через те, що є ризик виникнення нових пожеж. Ще одна пожежа в Каліфорнії сталася за 50 кілометрів від Лос-Анджелеса в передгір’ях над Пасаденою, площа загоряння склала 160 гектар. Понад 96 000 осіб в окрузі Лос-Анджелес залишилися без електрики.