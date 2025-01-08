Хакери повідомили про злам Росреєстру й опублікували фрагмент бази з іменами та адресами

Хакерське угруповання Silent Crow повідомило про злом Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії Росії (Росреєстр) і опублікувало фрагмент бази.

У базі, отриманій хакерами, було два мільярди рядків, а в опублікованій частині – майже 82 тисячі записів, що містили імена, дати народження, адреси, телефони, адреси електронної пошти та номери рахунків пенсійного страхування росіян, а також їхні ID у Росреєстрі.

“Наступним, хто спробує відповісти нам, радимо спершу перевірити свої двері, вікна й особливо старі замки. Росреєстр став яскравим прикладом того, як великі державні структури можуть впасти за лічені дні. У результаті їхні дані, здавалося б, надійно захищені, потрапили в нашу колекцію”, – пишуть хакери.

Журналісти перевірили дані з випадково обраних рядків і переконалися, що особи всіх зазначених у них людей виявилися реальними. У деяких із них адреси об’єктів із викладеного фрагмента збіглися з адресами проживання.