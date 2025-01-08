Суспільство

Гості найвищого пабу Великої Британії потрапили у снігову пастку
8 Січня 2025 08:07
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Засніжений пейзаж / Фото: The Tan Hill Inn
Засніжений пейзаж / Фото: The Tan Hill Inn

У Північному Йоркширі, через негоду 23 гості та шестеро співробітників опинилися заблокованими у The Tan Hill Inn — найвищому пабі Великої Британії, розташованому на висоті 528 метрів.

Снігопад і лід зробили дороги непрохідними, але присутні залишаються в гарному настрої, запевняє персонал закладу. Запасів їжі вистачить на кілька тижнів, а пива — на два.

З суботи, 5 січня, паб припинив приймати нових відвідувачів, але обслуговує тих, хто вже перебуває всередині.

Це не перший випадок, коли The Tan Hill Inn стає прихистком під час негоди. У листопаді 2021 року гості були змушені залишатися в закладі кілька днів через бурю.


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