Гості найвищого пабу Великої Британії потрапили у снігову пастку

У Північному Йоркширі, через негоду 23 гості та шестеро співробітників опинилися заблокованими у The Tan Hill Inn — найвищому пабі Великої Британії, розташованому на висоті 528 метрів.

Снігопад і лід зробили дороги непрохідними, але присутні залишаються в гарному настрої, запевняє персонал закладу. Запасів їжі вистачить на кілька тижнів, а пива — на два.

З суботи, 5 січня, паб припинив приймати нових відвідувачів, але обслуговує тих, хто вже перебуває всередині.

Це не перший випадок, коли The Tan Hill Inn стає прихистком під час негоди. У листопаді 2021 року гості були змушені залишатися в закладі кілька днів через бурю.