        Суспільство

        Зливи, грози та град: у суботу в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через негоду

        Галина Шподарева
        22 Серпня 2025 22:15
        
        Дощ у Вінниці / Фото: vinnitsa.info
        Дощ у Вінниці / Фото: vinnitsa.info

        У суботу, 23 серпня, в Україні прогнозують ускладнення погодних умов. У низці областей очікуються значні дощі та грози, град та шквальний вітер. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “У Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, вночі й на Одещині, вдень і на Харківщині значні дощі; в Україні, крім західних, більшості північних областей — грози”, — йдеться в повідомленні.  

        На сході та південному сході країни вдень місцями очікується град та шквали 15-20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C, вдень +17…+22 °C. У південно-східних регіонах — тепліше: вночі +15…+20 °C, вдень +26…+31 °C.

        Погодна мапа України на 23 серпня / Фото: Укргідрометцентр

