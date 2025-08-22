Зливи, грози та град: у суботу в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через негоду

У суботу, 23 серпня, в Україні прогнозують ускладнення погодних умов. У низці областей очікуються значні дощі та грози, град та шквальний вітер. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“У Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, вночі й на Одещині, вдень і на Харківщині значні дощі; в Україні, крім західних, більшості північних областей — грози”, — йдеться в повідомленні.

На сході та південному сході країни вдень місцями очікується град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C, вдень +17…+22 °C. У південно-східних регіонах — тепліше: вночі +15…+20 °C, вдень +26…+31 °C.