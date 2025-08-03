Зіткнення на Миколаївщині: є постраждалі співробітники ТЦК

У селі Бузьке Миколаївської області 3 серпня під час заходів оповіщення, які проводили військовослужбовці обласного ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції, стався напад з боку групи невідомих осіб. Про це повідомило Миколаївське обласне територіальне центр комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією на 14:00, нападники, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили службовий транспорт і завдали тілесних ушкоджень одному з військовослужбовців. З метою самозахисту він здійснив постріл з травматичного пістолета.

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Попередньо відомо про постраждалих як серед військовослужбовців, так і серед цивільних осіб. На місці події працюють правоохоронці.

У ТЦК нагадали, що погрози чи насильство щодо військовослужбовців, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, караються обмеженням волі до п’яти років. У разі заподіяння тілесних ушкоджень винним може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Крім того, дії нападників можуть підпадати під статтю 114-1 Кримінального кодексу — «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України».