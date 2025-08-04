Зіткнення маршрутки та поліцейського авто у Києві: постраждала жінка

Сьогодні, 4 серпня близько 11:00, у Києві на проспекті Валерія Лобановського не розминулися маршрутний автобус та автівка поліції. Внаслідок зіткнення постраждала жінка.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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За даними правоохоронців, водій маршрутного транспортного засобу Ataman не дотримався безпечної дистанції ат допустив зіткнення зі службовим автомобілем Renault Duster.

“Унаслідок зіткнення травмувалася пасажирка маршрутного транспортного засобу. Її ушпиталили”, – йдеться в повідомленні.

Обставини ДТП з’ясовуватимуть слідчі.