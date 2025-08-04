        Суспільство

        Зіткнення маршрутки та поліцейського авто у Києві: постраждала жінка

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 14:37
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        У ДТП за участі авто поліції у Києві постраждала жінка / Фото: t.me/kyivoperat
        У ДТП за участі авто поліції у Києві постраждала жінка / Фото: t.me/kyivoperat

        Сьогодні, 4 серпня близько 11:00, у Києві на проспекті Валерія Лобановського не розминулися маршрутний автобус та автівка поліції. Внаслідок зіткнення постраждала жінка.

        Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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        За даними правоохоронців, водій маршрутного транспортного засобу Ataman не дотримався безпечної дистанції ат допустив зіткнення зі службовим автомобілем Renault Duster.

        “Унаслідок зіткнення травмувалася пасажирка маршрутного транспортного засобу. Її ушпиталили”, – йдеться в повідомленні.

        Обставини ДТП з’ясовуватимуть слідчі.


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