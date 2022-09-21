Житловий фонд Харківської області готовий до опалювального сезону на 89%

Підготовка Харківщини до зими триває. Попри обстріли та бойові дії роботи йдуть за планом, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі житловий фонд області готовий до опалювального сезону на 89%, теплове господарство – на 80,3%, об’єкти соціальної сфери – на 64%, водопровідно-каналізаційне господарство – на 81,9 %. Тривають відновлювальні роботи на об’єктах, що постраждали внаслідок бойових дій.

“Втім, на деокупованих територіях області ситуація з підготовкою до зими складніша. В Куп’янському, Ізюмському районах та частині Чугуївського району триває розмінування, вивчається пошкодження критичної інфраструктури.

У деокупованих населених пунктах області, де поки що відсутнє електропостачання, створюють резервний запас обладнання та палива для альтернативних джерел енергії. Також виготовляють та закупають засоби індивідуального обігріву для жителів громад.

Робимо все можливе, щоб мешканці усіх районів Харківщини мали взимку тепло”, – запевнив Синєгубов.