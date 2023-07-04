Суспільство

Жителям російського Шебекіно запропонували вертатись додому 

4 Липня 2023 09:33
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Бєлгород

Жителям російського Шебекіно, які втекли з міста, коли наприкінці травня на територію Бєлгородської області РФ зайшли “Російський добровольчий корпус” і легіон “Свобода Росії”, запропонували вже повертатися додому.

Про це губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав у Telegram

“Починаючи з сьогоднішнього дня, будемо пропонувати жителям Шебекіно, тим, хто розміщений у ПТР (пункт тимчасового розміщення), протягом найближчих двох тижнів повернутися до своїх домівок. Безумовно, це стосується тільки тих, у кого квартири і будинки не зруйновані і не пошкоджені”.

Він також повідомив, що дітей із прикордоння відправлять до табору в Євпаторії (тимчасово окупований Крим), бо навчання з 1 вересня забезпечити не зможуть, “виходячи з оперативної обстановки”.


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