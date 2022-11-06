Харків

Жителям однієї з громад на Харківщині виплатять від десяти до двадцяти п’яти тисяч гривень допомоги

6 Листопада 2022 18:54
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харків

Мешканцям Борівської громади Харківської області планують виплачувати компенсацію. Фінансову допомогу надаватимуть тим, хто отримав поранення внаслідок бойових дій, сім’ям загиблих мирних мешканців та тим, чиє житло зруйноване у результаті бойових дій.

Про це повідомляють у Борівській селищній раді.

Грошову допомогу надаватиме Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Розв’язання відповідного питання опрацьовується представниками Комітету та керівництвом селищної ради.  Міжнародний Комітет готовий надати грошову допомогу жителям громади у розмірі до 25 000 грн у разі знищення через бойові дії житла.

Тим, хто отримав поранення чи втратив близьких через повномасштабне вторгнення Росії та територію України, планують надати 10 000 – 15 000 грн. У селищній раді розповіли, що сторони розробляють алгоритм отримання грошової допомоги. Механізм отримання допомоги незабаром оприлюднять на офіційних інформаційних ресурсах Борівської селищної ради.

У Департаменті соціального захисту населення Харківської ОВА зазначили, що на Харківщині понад 15 тисяч житлових об’єктів надали для поселення внутрішньо переміщеним особам. За словами директора Департаменту Юрія Шпараги, розмір компенсації фізичним особам, які безоплатно надали житло ВПО, з 1 жовтня становить 30 грн за добу, тобто в межах 900 грн за місяць. Розмір вказано на одну особу, що проживає. 


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