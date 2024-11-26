Суспільство

В Україні завтра до -8°
26 Листопада 2024 16:44
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні 27 листопада очікується невеликий мокрий сніг та дощ у західних і північних областях, місцями можливе утворення ожеледиці. Вночі температура складе від -3° до -8° морозу, на заході та південному сході — близько 0°. Вдень температура варіюватиметься від -2° до +3°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі

“Мінлива хмарність. Вночі у західних областях, вдень на півночі України можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті території — без опадів. У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця, на південь — місцями туман вночі та вранці. Вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с”, — зазначили синоптики.

Температура вночі складатиме -3° до -8° морозу, на заході та південному сході близько 0°, вдень від -2° до +3° тепла, а в західних областях, Одещині та Криму — 2-7° тепла.

У Києві та області вночі без опадів, вдень — можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У Києві вночі температура складатиме від -5° до -7° морозу, вдень — близько 0°; на Київщині вночі -3° до -8°, вдень від -2° до +3°.

Прогноз на 28 листопада: хмарно з проясненнями, опадів не очікується, лише на крайньому заході можливий дощ, у Карпатах — мокрий сніг. Вночі та вранці в Україні місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на заході південний, 7-12 м/с. Температура на південь та заході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

29 листопада: вночі на заході, в Житомирській та Вінницькій областях, вдень на Правобережжі та Чернігівщині — дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. У південних та східних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі та вдень 0-5° тепла, на решті території — від 0° до -5° морозу, вдень в північних областях від -2° до +3° тепла.

У Києві 28 листопада опади не прогнозуються, але вночі та вранці місцями можливий туман і паморозь. 29 листопада вночі без опадів, вдень — мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. В столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла, по Київщині вночі 0-5° морозу, вдень від -2° до +3° тепла.

На 30 листопада синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг на Правобережжі, на Закарпатті та в Карпатах. На решті території без опадів. Температура вночі та вдень — від -4° морозу до +2° тепла.


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