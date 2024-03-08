Жителі Буковини з сокирами напали на військовослужбовців ТЦК

У Чернівецькій області двоє чоловіків із сокирами напали на військовослужбовців ТЦК та СП. Один із нападників спробував наїхати машиною на військового. Обох порушників уже затримали.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.

“Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП «Горлеча». Водій автомобіля «ВАЗ-2121» здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у машині працівників територіального центру комплектування і втекли.

“Співробітники відділення №1 (Путила) Вижницького районного відділу поліції негайно розпочали розшукові заходи та встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Правоохоронці затримали порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – додали у поліції.

За цим фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.