Кримінал

Житель Золочівської громади знайшов у лісі ящик гранат і набої

3 Листопада 2022 19:30
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поліція

60-річний житель Золочівської громади передав поліції боєприпаси, які знайшов у лісосмузі.

Серед знайденого — 169 набоїв, ящик з 52 гранатами та інші боєприпаси, йдеться у повідомленні Поліцейських офіцерів громад Харківської області.

За словами чоловіка, знайдені боєприпаси він забрав з лісосмуги, щоб не наражати дітей на небезпеку. До відповідальності чоловіка не притягатимуть, бо на Харківщині з 1 листопада діє місяць добровільної здачі зброї.

“Ті громадяни, які упродовж листопада добровільно звернуться до поліції та здадуть незареєстровану зброю, боєприпаси та спецзасоби, будуть звільнені від кримінальної відповідальності”, — нагадали у поліції Харківщини.


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