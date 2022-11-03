Житель Золочівської громади знайшов у лісі ящик гранат і набої

60-річний житель Золочівської громади передав поліції боєприпаси, які знайшов у лісосмузі.

Серед знайденого — 169 набоїв, ящик з 52 гранатами та інші боєприпаси, йдеться у повідомленні Поліцейських офіцерів громад Харківської області.

За словами чоловіка, знайдені боєприпаси він забрав з лісосмуги, щоб не наражати дітей на небезпеку. До відповідальності чоловіка не притягатимуть, бо на Харківщині з 1 листопада діє місяць добровільної здачі зброї.

“Ті громадяни, які упродовж листопада добровільно звернуться до поліції та здадуть незареєстровану зброю, боєприпаси та спецзасоби, будуть звільнені від кримінальної відповідальності”, — нагадали у поліції Харківщини.