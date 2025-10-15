Житель Одещини пропонував ухилянтам переправлення до Румунії підводним скутером

В Одеській області житель міста Ізмаїл організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі України. За 7 тис. доларів він пропонував послуги з перевезення до прикордонного району та подальшого переправлення через річку Дунай до Румунії.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Планувалося, що переправлення відбуватиметься вночі за допомогою підводного скутера. Для цього чоловік забезпечував клієнтів гідрокостюмами та інструкціями з проходження маршруту, щоб уникнути прикордонного контролю.

“Правоохоронці затримали організатора “на гарячому” після одержання неправомірних коштів від одного з чоловіків”, – розповіли в прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.