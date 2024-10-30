Політика

Журналісти виявили місця пересування охоронців Путіна через спортивний застосунок
30 Жовтня 2024 08:19
читать на русском →

Журналісти французького видання Le Monde змогли відстежити переміщення шести співробітників Федеральної служби охорони (ФСО), які охороняють Володимира Путіна, за допомогою спортивного додатку Strava.

Як повідомляється у статті, працівники ФСО використовували додаток Strava, що фіксує маршрути фізичної активності, та публікували свої пробіжки, зокрема у вересні 2023 року в Благовєщенську, де відбулася зустріч Путіна з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Попри секретність зустрічі, кілька охоронців випадково залишили сліди своїх маршрутів у цьому регіоні.

Крім того, з 2019 року охоронці регулярно тренувалися поблизу палацу в Геленджику, який, за даними розслідування фонду Олексія Навального, ймовірно, належить російському президенту. Додаток також зафіксував, що 4 серпня 2021 року один зі співробітників ФСО здійснив пробіжку навколо таємної дачі Путіна в Карелії, розташованої на березі Ладозького озера.

Подібні витоки даних відбувалися і серед охоронців інших світових лідерів. Як встановило розслідування Le Monde, 12 співробітників служби безпеки президента Франції Еммануеля Макрона та 26 агентів Секретної служби США, відповідальних за охорону Джо Байдена, Камали Гарріс та Дональда Трампа, також користувалися Strava, залишаючи дані своїх тренувань у відкритому доступі.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Жовтня 2024 07:32

Росіяни вночі атакували Україну понад 60 безпілотниками
30 Жовтня 2024 07:06

FT: Україна та РФ ведуть переговори про припинення ударів по енергетичних об’єктах
30 Жовтня 2024 06:50

Російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Київ, постраждали люди
29 Жовтня 2024 21:13

Північнокорейські війська вже в Україні – CNN
29 Жовтня 2024 20:37

Керівники МСЕК не зможуть працювати у новій системі лікарських комісій – МОЗ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки