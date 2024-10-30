Журналісти виявили місця пересування охоронців Путіна через спортивний застосунок

Журналісти французького видання Le Monde змогли відстежити переміщення шести співробітників Федеральної служби охорони (ФСО), які охороняють Володимира Путіна, за допомогою спортивного додатку Strava.

Як повідомляється у статті, працівники ФСО використовували додаток Strava, що фіксує маршрути фізичної активності, та публікували свої пробіжки, зокрема у вересні 2023 року в Благовєщенську, де відбулася зустріч Путіна з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Попри секретність зустрічі, кілька охоронців випадково залишили сліди своїх маршрутів у цьому регіоні.

Крім того, з 2019 року охоронці регулярно тренувалися поблизу палацу в Геленджику, який, за даними розслідування фонду Олексія Навального, ймовірно, належить російському президенту. Додаток також зафіксував, що 4 серпня 2021 року один зі співробітників ФСО здійснив пробіжку навколо таємної дачі Путіна в Карелії, розташованої на березі Ладозького озера.

Подібні витоки даних відбувалися і серед охоронців інших світових лідерів. Як встановило розслідування Le Monde, 12 співробітників служби безпеки президента Франції Еммануеля Макрона та 26 агентів Секретної служби США, відповідальних за охорону Джо Байдена, Камали Гарріс та Дональда Трампа, також користувалися Strava, залишаючи дані своїх тренувань у відкритому доступі.