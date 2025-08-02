Журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в полоні, посмертно нагородили орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі, що журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні, посмертно нагороджена орденом Свободи.

За словами глави держави, у жовтні 2024 року стало відомо про загибель Рощиної, яка перебувала в списках на обмін. Російська сторона зобов’язувалася її звільнити, але не виконала обіцянку. У лютому 2025 року тіло журналістки з численними слідами катувань повернули в Україну. Після цього тривали відповідні експертизи.

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Президент наголосив, що Вікторія Рощина була однією з тих, хто говорив правду про війну. Вона працювала на фронті та на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи власним життям.

«Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній», — написав Зеленський.

У квітні цього року стало відомо, що Вікторію Рощину, яка більше року провела в російському полоні, повернули Україні з видаленими внутрішніми органами. Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, куди вирушила з журналістською місією. Майже через рік, у травні 2024-го, Росія визнала її затримання. У жовтні стало відомо про її загибель у російському полоні.