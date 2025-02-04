Журналіст та оператор ТСН потрапили під російський обстріл на Харківщині

Вранці 4 лютого неподалік Вовчанська знімальна група ТСН та 1+1 Марафон – журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско – потрапили під російський обстріл під час підготовки сюжету на фронті.

Про це повідомляє ТСН.

“Унаслідок удару ворога наш оператор отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги. Наразі Павла ретельно оглядають медики та надають всю необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився вранці 4 лютого під час підготовки сюжету про роботу українських операторів БпЛА на позиціях неподалік Вовчанська.

“У якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл. Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на взліт. Хлопці полетіли – ми з Пашею зняли перший старт”, — розповів журналіст.

Павло Бориско фільмував запуск наступного безпілотника і був поряд з членом екіпажу. В цей момент їх атакував ворожий дрон.

Моторний розповів, що спочатку подумав, ніби працює артилерія. Приблизно через 30 секунд вони вибігли на вулицю, де побачили Павла біля схованки. Він лежав поранений і весь у крові. Один із бійців зазнав ще тяжчих ушкоджень. У Павла була зламана нога. До них підбіг командир розрахунку, наклав турнікет і стабілізував ногу шиною. Поранених вдалося швидко евакуювати з позиції.