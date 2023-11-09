Жовтень став найтеплішим місяцем за всю історію – ВМО

У жовтні знову був побитий щомісячний світовий температурний рекорд, що продовжило тривалу серію надзвичайних температур на поверхні суші та океану, а також низького рівня морського льоду, повідомляє Всесвітня метеорологічна організація.

Про це повідомляє ВМО з посиланням на дані Служби зміни клімату Європейського Союзу “Коперник”

“Жовтень став п’ятим місяцем поспіль з рекордно теплою глобальною температурою. Це означає, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим за всю історію спостережень”.

Повідомляється, що ВМО використовує кілька міжнародних наборів даних для своїх звітів про стан глобального клімату, в тому числі набір даних ERA5 Служби зміни клімату “Коперник”, що реалізується Європейським центром середньострокових прогнозів погоди.

Зазначається, що це був найтепліший жовтень за всю історію спостережень: на 0,85°C вищий за середній показник 1991-2020 років і на 0,40°C вищий за попередній найтепліший жовтень. Глобальна температурна аномалія стала другою за величиною серед усіх місяців у наборі даних ERA5, поступившись лише вересню 2023 року.

За календарний рік, з січня по жовтень, середня глобальна температура 2023 року є найвищою за всю історію спостережень: на 1,43°C вище середнього доіндустріального показника 1850-1900 років і на 0,10°C вище середнього десятимісячного показника 2016 року.

Середня температура поверхні моря в жовтні на 60° південної широти − 60° північної широти становила 20,79°C, що також є найвищим показником за всю історію спостережень за жовтень.

“Жовтень став шостим місяцем поспіль, коли площа антарктичного морського льоду залишалася на рекордно низькому рівні для цієї пори року, з місячним значенням на 11% нижче середнього. Площа арктичного морського льоду досягла свого 7-го найнижчого значення для жовтня, на 12% нижче середнього”, − йдеться у звіті ВМО.