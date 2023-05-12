Політика

Жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили – Маляр

12 Травня 2023 09:01
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бахмут

Протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно має на меті виправдати реальну ситуацію.

А реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї:

  • ворогу не вдалось реалізувати свої плани;
  • ворог поніс великі втрати живої сили ;
  • наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;
  • жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

“Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне”, – додала Маляр.


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