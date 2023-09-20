Кримінал

Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп’янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери

20 Вересня 2023 13:58
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ракетний удар

Екстрені служби завершили оперативні роботи на місці ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Куп’янську 19 вересня, кількість загиблих зросла до восьми осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп’янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки. Двоє загиблих – волонтери, які евакуювали людей”, – написав Синєгубов.

Удар стався близько 13:00 19 вересня. За даними прокуратури та поліції, Росія використала вперше ракету “Грім-Е1”. Вона створена на базі радянської ракети Х-38, максимальна дальність ураження може становити 120 км.


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