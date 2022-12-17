Женские свитера и кофты Garne: советы по стилизации

Женская кофта из шерсти или прочных синтетических волокон? Эффектный, красочный вязаный узор на свитере, пастельные тона или однотонный черный пуловер? Выбор свитеров, кардиганов, джемперов и женских кофт впечатляет https://garne.com.ua/ru/list/woman/clothes/sub=9, но прежде – о том как выбрать вещь, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки своей фигуры.

Когда носить кофту?

Благодаря своей универсальности продукции бренда Garne, женские кофты используются практически круглый год. Теплые вещи из качественного трикотажа или натуральной шерсти — ваши спутники на протяжении всей зимы. Весной и осенью вы носите легкие кофты или свитера тонкой вязки из синтетических волокон. При этом даже летом кофта не обязательно должна оставаться в шкафу. Зимой отлично подойдут утепленные кофты оверсайз с большим процентом хлопка.

Какие существуют формы горловины?

Благодаря большому разнообразию моделей вы найдете женские пуловеры, свитера или кофты на любую фигуру. Главная хитрость – грамотный выбор выреза, который выгодно подчеркнет ваши достоинства и скроет проблемные зоны:

У вас широкие плечи и пышная грудь? Носите свитера с V-образным вырезом, визуально удлиняющим верхнюю часть тела.

Вы можете компенсировать разницу широких бедер и узких плеч с помощью выреза «лодочка» или выреза «Кармен». Благодаря ему верхняя половина туловища будет казаться шире.

Круглый вырез и доминирующие горизонтальные полосы придают полноту худенькой мальчишеской фигуре.

Хотели бы вы, чтобы сильная верхняя часть тела выглядела более изящной? Свободно ниспадающий свитер с высоким воротником для женщин в нежных темных тонах идеально подходит в этом случае.

Универсальный вариант для переменчивой погоды — пуловер со встроенной молнией на шее: если утром еще холодно, носите его застегнутым как водолазку. Когда в течение дня потеплеет, превратите его в свитер с V-образным вырезом, который пропускает свежий воздух к верхней части тела.

С чем сочетать женскую кофту?

Женские кофты вполне универсальная одежда, но не каждая подходит к определенному наряду. Например, соблюдая стиль в офисе, лучше всего носить простые тонкие кофты с брюками и темными джинсами. Маленькая золотая цепочка в V-образном вырезе или шарф придают образу элегантности.

Вам нравится носить юбки? В этом случае можно легко комбинировать их со свитерами-трансформерами. Лучше всего выбрать короткий облегающий женский свитер тонкой вязки, пояс которого заканчивается поясом юбки.

Какие дизайны и узоры существуют для женских свитеров и кофт?

Вертикальные и горизонтальные полосы — не единственный популярный дизайн женских кофт. Тонкие вязаные узоры или стильные принты расставляют благородные, элегантно сдержанные акценты. Вы носите такие вещи обычно на официальных мероприятиях, включая ужин с друзьями, семейные торжества или поход в театр.

Узоры-косы очень популярны для толстых шерстяных свитеров грубой вязки, а более тонкие свитера тонкой вязки часто украшаются ромбовидным узором. Стразы? Извините, но нет. А вот ажурные узоры, которые разбивают непрерывный узор тонкой вязки, придадут кофте легкость и воздушность.

Узор часто говорит о себе меньше, чем выбранный материал: нежный подшерсток кашемировой козы считается лучшим материалом для свитеров и невероятно приятен на коже.

Удобство превыше всего

Спортивные пуловеры из синтетических волокон, таких как полиакрил и дышащий хлопок, удобно сидят на теле, не сковывая вас, и их можно регулярно стирать в машине. Пуловер из легкого джерси с воротником-поло – это классика. Относительно недавняя тенденция — широкая водолазка с кулиской: в зависимости от погоды плотно затяните воротник на шее, чтобы защитить ее от холода, или оставьте его широко открытым, если вам станет жарко во время прогулки.

Еще одним фаворитом моды для досуга является джемпер длиной до бедер: он скрывает проблемную зону живота, ягодиц и бедер, не сдавливает вас в чувствительной области живота и оптически вытягивает тело. Носите его с джинсами или простыми леггинсами.

Уютный свитер крупной вязки с круглым вырезом, который немного больше по размеру и подчеркивает фигуру, также может стать вашим любимым свитером для отдыха и надежно согреет вас в холодное время года.

Советы по стилю

Женские кофты, конечно, можно носить и сами по себе: простой однотонный пуловер тонкой вязки в сочетании с джинсами, брюками или юбкой-карандаш всегда будет удачным нарядом.

Хотите разнообразить свой гардероб? Попробуйте луковый вид. Наденьте белую блузку под просторный свитер свободной вязки. Комбинация кофты или свитера с коротким рукавом и блузки особенно практична в переменчивую погоду: свитер согревает верхнюю часть тела, а легкая ткань блузки сохраняет прохладу шеи и рук.