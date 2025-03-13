Кримінал

Земельна корупція в Києві: Кличко анонсував масштабні звільнення
13 Березня 2025 12:26
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Віталій Кличко / Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Віталій Кличко / Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на кримінальну справу про земельну корупцію в столиці та анонсував масові звільнення у КМДА та комунальних підприємствах.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram.

“Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Кличко, вже звільнені: 

  • заступник голови КМДА Петро Оленич;
  • заступник керівника КП “Київблагоустрій” Олексій Мушта.

Заступник директора КП “Спецжитлофонд” Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа. Також депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП “Інженерний центр”. Фракція партії “УДАР” відкликає його з депутатів Київради.

Кого ще пообіцяв звільнити Кличко

За словами Кличка, наступні в черзі на звільнення:

  • директор комунального підприємства “Київський інститут земельних відносин” Ігор Долинський;
  • директор КП “Спецжитлофонд” Володимир Шарій;
  • директор комунального підприємства “Фінансова компанія “Житлоінвест” Віктор Погребний;
  • заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

З комунального обʼєднання “Київзеленбуд” будуть звільнені:

  • генеральний директор підприємства Юрій Бахмат;
  • перший заступник генерального директора “Київзеленбуд” Олексій Лукаш;
  • заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора.

Як зазначив Кличко, перевірки в різних департаментах тривають і “це будуть не останні звільнення заради очищення”.


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