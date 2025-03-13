Земельна корупція в Києві: Кличко анонсував масштабні звільнення

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на кримінальну справу про земельну корупцію в столиці та анонсував масові звільнення у КМДА та комунальних підприємствах.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram.

“Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Кличко, вже звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич;

заступник керівника КП “Київблагоустрій” Олексій Мушта.

Заступник директора КП “Спецжитлофонд” Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа. Також депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП “Інженерний центр”. Фракція партії “УДАР” відкликає його з депутатів Київради.

Кого ще пообіцяв звільнити Кличко

За словами Кличка, наступні в черзі на звільнення:

директор комунального підприємства “Київський інститут земельних відносин” Ігор Долинський;

директор КП “Спецжитлофонд” Володимир Шарій;

директор комунального підприємства “Фінансова компанія “Житлоінвест” Віктор Погребний;

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

З комунального обʼєднання “Київзеленбуд” будуть звільнені:

генеральний директор підприємства Юрій Бахмат;

перший заступник генерального директора “Київзеленбуд” Олексій Лукаш;

заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора.

Як зазначив Кличко, перевірки в різних департаментах тривають і “це будуть не останні звільнення заради очищення”.