Політика

Зеленський з’їздив до Авдіївки Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці на Донеччині, де точаться запеклі бої. Президент заслухав доповідь командування і нагородив бійців. Поділитися:



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