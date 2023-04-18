Зеленський з’їздив до Авдіївки

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці на Донеччині, де точаться запеклі бої.
Президент заслухав доповідь командування і нагородив бійців.
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Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці на Донеччині, де точаться запеклі бої.
Президент заслухав доповідь командування і нагородив бійців.
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