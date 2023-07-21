Зеленський звільнив посла України у Британії, який виразив на його адресу критику

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла у Британії, який назвав “нездоровим сарказмом” слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на відповідний документ, оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з текстом указу, Пристайко звільнений з двох посад – надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії та постійного представника при Міжнародній морській організації за сумісництвом.