Суспільство

Зеленський звільнив посла України у Британії, який виразив на його адресу критику

21 Липня 2023 11:32
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла у Британії, який назвав “нездоровим сарказмом” слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на відповідний документ, оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з текстом указу, Пристайко звільнений з двох посад – надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії та постійного представника при Міжнародній морській організації за сумісництвом.


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