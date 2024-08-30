Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення.

“Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів”, – сказав президент.

На сайті Офіса президента вже опубліковано відповідний указ №600/2024.

Як додали у Генштабі ЗСУ, відповідно до наказу Головнокомандувача, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування “Центр” Повітряних Сил, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил.