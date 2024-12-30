Політика

Зеленський звільнив Машовця з посади заступника керівника ОП
30 Грудня 2024 21:19
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зеленський, кадри
Роман Машовець / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента.

Відповідний указ № 889/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

“Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України”, – зазначено у тексті документа.

Раніше ЗМІ вже анонсували це звільнення. Як повідомляло Radio NV, у президента виникли зауваження до роботи Машовця, який відповідав за військовий напрямок. Зокрема, Зеленський прагне отримувати оперативну та достовірну інформацію з фронту та про потреби військових. Саме тому на цю посаду обрали Павла Палісу – полковника 93-ї бригади.


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