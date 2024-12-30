Зеленський хоче звільнити одного з заступників Єрмака, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський планує звільнити одного із заступників голови Офісу Андрія Єрмака – Романа Машовця. Про це повідомляє Radio NV з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників в ОП, у президента виникли зауваження до роботи Машовця, який відповідав за військовий напрямок. Зокрема, Зеленський прагне отримувати оперативну та достовірну інформацію з фронту та про потреби військових. Саме тому на цю посаду обрали Павла Палісу – полковника 93-ї бригади, якого запросив Єрмак.

“Паліса дублює функції Машовця, і від початку, коли його запросив Єрмак в ОП, було зрозуміло, що Роман піде з ОП, тим більше він підтримує зв’язок з Кирилом Будановим, і це також було тригером довгий час”, — зазначає джерело видання.

Розглядається можливість, що Машовець обійме посаду в Головному управлінні розвідки.