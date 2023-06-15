Зеленський звернувся до парламентарів Швейцарії із проханням дати зброю

Президент України Володимир Зеленський у четвер закликав Швейцарію дозволити реекспорт її зброї в Україну, сказавши, що для українців це матиме велике значення у їхній боротьбі проти російського вторгнення.

“Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні”, – сказав Зеленський у відеозверненні до швейцарського парламенту.

Швейцарія дотримується давньої політики заборони на передачу швейцарської зброї країнам, що воюють. У листопаді минулого року вона запровадила ще й додатковий ембарго на постачання Україні та Росії.

Цей крок, однак, викликав широкі дебати у швейцарських політичних колах. З’явилися голоси, які закликають переглянути традицію нейтралітету, прислухавшись до побоювань європейських сусідів та потреб вітчизняної збройової промисловості.

7 червня верхня палата парламенту Швейцарії (Рада кантонів) схвалила поправку до закону, що дозволяє Швейцарії реекспорту зброї в Україну, але, як було зазначено в офіційній заяві, на певних умовах.

Що це за умови – поки що не повідомляється. Як пише швейцарська преса, узгодження цих умов обома палатами парламенту стане наступним етапом.

Якщо дозвіл на реекспорт озброєнь буде узгоджено, це стане першим відступом Швейцарії від більш ніж вікової політики нейтралітету.

У тому ж відеозверненні Володимир Зеленський подякував швейцарським парламентарям за приєднання до антиросійських санкцій.