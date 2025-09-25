Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Американського єврейського комітету та привітав їх із святом Рош га-Шана. Він побажав, аби новий рік приніс мир.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України, зокрема відстоювання її інтересів на федеральному рівні та в Конгресі США. Зеленський наголосив на важливості збереження двопартійної та двопалатної підтримки у питаннях посилення обороноздатності, санкційної політики та інвестиційної діяльності.

«Дякую за зустріч. Цінуємо підтримку комітету й голоси в Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливо», – зазначив глава держави.

