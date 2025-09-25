        Політика

        Зеленський зустрівся з представниками Американського єврейського комітету

        Сергій Бордовський
        25 Вересня 2025 14:43
        Президент Зеленський обговорив із Американським єврейським комітетом підтримку США / Скриншот з відео
        Президент Зеленський обговорив із Американським єврейським комітетом підтримку США / Скриншот з відео

        Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Американського єврейського комітету та привітав їх із святом Рош га-Шана. Він побажав, аби новий рік приніс мир.

        Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України, зокрема відстоювання її інтересів на федеральному рівні та в Конгресі США. Зеленський наголосив на важливості збереження двопартійної та двопалатної підтримки у питаннях посилення обороноздатності, санкційної політики та інвестиційної діяльності.

        «Дякую за зустріч. Цінуємо підтримку комітету й голоси в Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливо», – зазначив глава держави.

