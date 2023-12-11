Зеленський зустрівся з міністром оборони США

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомив Зеленський у Телеграм, пише “Європейська правда”.

“Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США”, – заявив він.За словами Зеленського, на зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

“Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство”, – написав президент.