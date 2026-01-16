Зеленський зустрівся з Кубраковим, якого звільнив з посади віце-премʼєра у 2024

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з Олександром Кубраковим і заявив про готовність працювати разом заради результатів для України. Під час розмови сторони обговорили надзвичайну енергетичну ситуацію та перспективи співпраці з міжнародними партнерами.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

За його словами, під час зустрічі з Олександром Кубраковим обговорили окремі аспекти надзвичайної ситуації в енергетиці українських міст і громад, а також перспективи співпраці з партнерами для посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Президент зазначив, що є речі, до реалізації яких уже готуються.

Олександр Кубраков був призначений віцепремʼєр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури 1 грудня 2022 року. У травні 2024 року його було звільнено з посади. За інформацією, яка поширювалася тоді в публічному просторі, звільнення пов’язували з надто тісними контактами Кубракова з посольством США в обхід Офісу президента та його керівника Андрія Єрмака. Це рішення Зеленського викликало критику на Заході.

У січні минулого року Кубракова призначили радником міністра оборони України. У Міністерстві оборони він опікується питаннями поставок і логістики.