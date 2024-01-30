Зеленський зустрівся з колишнім генсеком НАТО Расмуссеном 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО у 2009–2014 роках, головою – засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський відзначив важливість Спільної декларації про підтримку України, яку країни “Великої сімки” схвалили на саміті НАТО у Вільнюсі, і наголосив на необхідності укладення двосторонніх угод про безпекові зобов’язання відповідно до цієї декларації.

“Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом”, – зазначив президент.

Андерс Фог Расмуссен та Андрій Єрмак розповіли Президенту про плани щодо створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що ця робоча група сприятиме інтеграції нашої країни у євроатлантичний безпековий простір. За його словами, Україна як майбутній член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу, оскільки українська армія має безцінний досвід ведення повномасштабної війни проти Росії.