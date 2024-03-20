Зеленський зустрівся з главою Міноборони Нідерландів

Президент України зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка з робочим візитом прибула до України.

Про це повідомили на сайті глави держави.

Під час перемовин Зеленський наголосив на важливості візиту Оллонгрен до Дніпра, де делегація Нідерландів “мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору”.

“Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем’єром, парламенту і суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали потужний документ у сфері безпеки між державами”, — заявив очільник України.

Окрім цього, президент повідомив міністерці про ситуацію на фронті та актуальні потреби ЗСУ. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БПЛА, зокрема в межах спільних проєктів.