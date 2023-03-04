Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 березня, зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Вона прибула до України без анонсованого візиту.

Володимир Зеленський подякував Роберті Мецолі за підтримку України від перших днів війни у боротьбі з російською агресією, повідомив Зеленський.

“Дякую за лідерство в підтримці України від перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року”, – наголосив президент України.