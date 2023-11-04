Політика

Зеленський зробив заяву щодо перемовин з РФ

4 Листопада 2023 15:47
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переговори, зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

Заяву українського лідера в Києві на пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн цитує “Інтерфакс-Україна”.

“Ніхто не тисне на мене сьогодні. Усе це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів”, – запевнив він.

Володимир Зеленський стверджує, що його ставлення до мирних переговорів з Росією “збігається зі ставленням українського суспільства”.

“Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали – не буде такого”, – заявив президент.

Раніше видання NBC з посиланням на власні джерела повідомило, що США та Європа нібито почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з Росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості.


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