Політика

Зеленский жорстко поговорив з главою МОК Бахом

14 Грудня 2022 20:38
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зеленський, олімпіада

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Він відзначив підтримку українських атлетів та українського олімпійського руху, а також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури в Україні.

Як повідомили в Офісі президента, Зеленський висловив розчарування присутністю президента Олімпійського комітету Росії на саміт МОК 9 листопада та намірами повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

«З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії. Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності», – заявив Президент України.

За його словами, мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії, а Росія використовує спорт із пропагандистською метою.

Справедливою відповіддю на такі дії може бути лише повна ізоляція країни-терориста на міжнародній арені. Зокрема, це стосується міжнародних спортивних заходів.


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