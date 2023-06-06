Політика

Зеленський збирає РНБО

6 Червня 2023 07:53
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каховка

Президент України Володимир Зеленський через підрив Каховської ГЕС збирає засідання РНБО, повідомив секретар Ради безпеки Олексій Данилов.

Надходить інформація про те, що на Каховській ГЕС зруйновано 11 із 28 прольотів, до зони підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

На думку експертів, після сьогоднішнього прориву “Крим може про воду забути в принципі”.

А скільки вояк та техніки потоне сьогодні до середини дня в рамках утримання фронту на лівому березі Дніпра в рамках важких рішень генерала Армаггедона – тема для окремої розмови.


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